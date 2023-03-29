В Коми в заброшенном доме нашли сломавшего ногу мужчину

Фото: архив "КП"
В Инте на больничной койке оказался 37-летний местный житель. Мужчина сломал ногу в заброшенном здании.
Как рассказали в «Спас-Коми», интинец залез в нежилой дом, спрыгнул с выступа и сломал ногу. Из-за серьезной травмы покинуть заброшку мужчину уже не смог и стал звать на помощь. На крики отозвались прохожие, которые и вызвали спасателей.
Мужчину на носилках вынесли из здания и довезли в больницу.
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