Ограбившая 70-летнего пенсионера жительница Коми отправится в места лишения свободы

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых оказалась 30-летняя жительница Печоры. Женщину обвиняли в грабеже.

Как установил суд, горожанка, которая за плечами уже имела судимость, познакомилась с 70-летним пенсионером. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно и имел инвалидность. На следующий день женщина заглянула к новому знакомому, чтобы занять у него денег, однако получила отказ.

- Осознавая, что мужчина не сможет оказать сопротивление, жительница Печоры открыто похитила у него 14 тысяч рублей, потратив деньги на собственные нужды, - добавили в прокуратуре Коми.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, заключили в пресс-службе ведомства.

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