В Сыктывкаре засохли высаженные в 2022 году клены

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сыктывкаре засохли клены, которые были высажены в 2022 году клены. Об этом сообщил глава администрации Владимир Голдин.

Клены высадили на улицах Советской и Ленина, а также на спуске по Коммунистической. Однако эти деревья в столице Коми не прижились. Они представляют собой стволы с сухими ветками.

– Естественно будет идти замена, разыгрываться контракты, денежные средства выделены, – подчеркнул Голдин.

Градоначальник отметил, что программа озеленения Сыктывкара рассчитана на несколько лет. В столице Коми будут высаживать до 600 деревьев и кустарников в год. Глава администрации уточнил, что речь идет о липах. Вопрос о том, будут ли высаживать клены, пока остается открытым. По Голдина, его убеждают, что усыхание этих деревьев – случайность, передает БНК.

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