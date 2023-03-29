В Коми трагически оборвалась жизнь молодого мужчины

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь 51-летнего жителя Жешарта. Об этом сообщили в СУ СК России по Коми.

По предварительным данным, мужчина был убит своим пьяным знакомым, с которым они поругались. В ходе конфликта подозреваемый вооружился ножом и палкой и убил сельчанина. На его теле были обнаружены множественные ранения и травмы.

- В квартире дома по улице Бабушкина поселка городского типа Жешарт, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личной неприязни нанес 51-летнему мужчине множественные удары палкой и ножом в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в СК. Обвиняемый вину в совершении преступления признал, в отношении него Усть-Вымским районным судом Республики Коми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. - По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия по закреплению доказательственной базы, - заключили в ведомстве.

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