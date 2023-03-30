Школу в Коми оштрафовали на 550 тысяч рублей за вывихнутую челюсть ребенка

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Прилузский районный суд взыскал моральный вред со школы в селе Объячево за вывих зубов верхней челюсти ребенка. Иск подала мать школьника, изначально потребовав 2 млн руб. в свою пользу и 3 млн руб. в пользу сына, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

По предоставленным данным, мальчик получил травму в октябре 2022 года на территории школы, когда первоклассник вместе с другими нашел деревянную доску, прислонил ее к бетонной трубе и начал на ней прыгать. В результате он упал и ударился зубами о доску, получив вывих 11 и 21 зубов верхней челюсти.

После случившегося учитель не повела ребенка в медицинский кабинет, не уведомила администрацию школы о ЧП, а отправила его домой. Суд принял во внимание, что общеобразовательная организация должна следить на территории школы за детьми, кроме того, учитель оставила ребенка без присмотра.

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