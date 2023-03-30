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НовостиОбщество30 марта 2023 5:15

«Мальчик совсем»: появилась новость о трагической гибели молодого парня из Коми

В СВО погиб Алексей Пашнин из Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Уроженец села Великополье Алексей Пашин погиб в СВО. Об этом сообщили его близкие в социальных сетях. Дата похорон пока что неизвестна.

– Как жалко парня, в Помоздино работал продавцом. Добродушный, хороший парень, мальчик совсем, соболезнуем родным, – рассказали в его окружении.

Алексей Пашнин жил с мамой и братом, отправился на СВО осенью 2022 года, по словам его окружения, молодого парня мобилизовали. О нем отзываются, как о смелом, трудолюбивом и добром парнем.

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