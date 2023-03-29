В Коми 16 тысяч семей получили субсидию на оплату услуг ЖКХ

Фото: пресс-служба Минтруда Коми

С начала 2023 года в Коми более 16 тысяч семей получили субсидию на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Субсидия предоставляется, если в общем доходе семьи расходы на оплату жилья и услуг ЖКХ, превышают 22%. Средний размер этой выплаты составляет 3 860 рублей в месяц. На эти цели из бюджета Коми направили 127,7 миллиона рублей.

– Подать заявление о назначении этой меры поддержки можно через портал «Госуслуги», а также обратившись в Центр социальной защиты населения по месту жительства или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми, – говорится в сообщении.

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