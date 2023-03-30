Житель Коми похитил и избил двоих детей

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В Сосногорском городском суде избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая за похищение и избиение двоих несовершеннолетних детей. Информацию сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 21 июля 2022 года в период с 21:00 до 23:05 фигурант уголовного дела вместе со своим знакомым избил детей 17 и 15 лет, а после посадил их на заднее сидение автомобиля и увез в неизвестном направлении. Впоследствии пострадавших вывезли в Сосногорск и отпустили.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Постановление не вступило в законную силу.

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