В Коми сократился лист ожидания 10-летних загранпаспортов

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В Коми сократился лист ожидания загранпаспортов, действующих 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, выдачу паспортов приостановили из-за нехватки чипов. Их дефицит связан с повышенным объемом заявок. В МВД по Коми предложили жителям альтернативу: оформить пятилетний загранпаспорт. За взрослый документ нужно заплатить госпошлину в размере 2 тысячи рублей, а за детский – вдвое меньше. Получить их можно на основании ранее принятого заявления о выдаче документа на 10 лет.

С начала этого года было подано 790 заявлений на получение загранпаспорта на 10 лет. 155 человек решили оформить документы со сроком действия в пять лет. Еще 246 человек получили загранпаспорта на 10 лет. В листе ожидания пока остаются 389 человек, передает БНК.

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