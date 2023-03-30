Жильцы дома в Коми страдали из-за 20 кошек в квартире соседки

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Суд обязал жительницу села Объячево избавиться от неприятного запаха и антисанитарии в квартире. На женщину пожаловались жильцы многоквартирного дома, в котором она живет, сообщив, что она содержит 20 кошек. Суд разрешил оставить только одну, отметили в Объединенной пресс-службе судов.

Истцы сообщили, что из-за антисанитарии, в соседних квартирах появляются блохи, также они страдают из-за неприятного запаха. Ответчик сама не явилась на заседание, не признав до его начала исковые требования.

Суд установил, что в квартире антисанитария и обязал в течение одного месяца привести ее в надлежащее состояние и избавиться от животных, оставив только одну кошку.

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