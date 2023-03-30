В Коми должник по алиментам будет безвозмездно трудиться 90 часов

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В Ухте 40-летний отец задолжал своей дочери более 60 тысяч рублей, однако забыл про свои обязательства. В итоге, ребенок не видел денег от мужчины в течение четырех месяцев. Об этом рассказали в Управлении ФССП России по Коми.

— Ухтинец 1982 года рожденияобязался платить алименты в твердой сумме — по 15 860 рублей, но 4 месяца деньги на содержание дочери не перечислял. Неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев является административным правонарушением, которое влечет штраф, обязательные работы или арест, - объяснили приставы.

Долг свой мужчина быстро оплатил, но наказание избежать не удалось: ему назначили 90 часов обязательных работ.

— Судебное заседание состоялось на следующий день. К тому моменту задолженность в размере 63 440 рублей была полностью погашена: рано утром судебный пристав получила платежный документ, подтверждающий перечисление всей суммы напрямую взыскателю. Однако избежать административной ответственности вчерашнему должнику не удалось. Так как факт правонарушения имел место, должнику придется посвятить 90 часов обязательным работам, — заключили в УФССП.

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