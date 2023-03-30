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НовостиОбщество30 марта 2023 6:11

В небе над Коми едва не столкнулись два самолета

Воздушные суда следовали на пересекающих курсах
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Пыхалова Юлия

Автор фотографии: Пыхалова Юлия

В небе над Коми едва не столкнулись два боинга. Об этом сообщает телеграмм-канала «Авиаинцидент».

Известно, что 25 марта воздушные суда совершали полет на своих маршрутах, которые оказались пересекающимися. У экипажа сработала тревога, которая впоследствии оказалась ложной.

- Boeing-737 RA-73409 S7 Airlines, шедший на высоте 10350 метров и Boeing-737 RA-73062 Utair, шедший на высоте 10650 метров следовали на пересекающих курсах. Экипажи подтвердили свои эшелоны и установку высотомеров. Предварительно, произошло ложное срабатывание, - говорится в сообщении.

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