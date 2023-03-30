В Коми лидера банды «Ифы-Козлова» признали виновным в убийстве

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Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт лидеру и участникам воркутинской банды «Ифы-Козлова», признанным виновными в убийстве, совершенном в 2008 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурантами дела стали лидер банды Юрий Козлов, ее участники Денис Армяков, Евгений Скатов и Роман Чернокнижный. Кроме того, на скамье подсудимых оказался Вячеслав Чижинок. Он не являлся членом банды, но был привлечен для совершения преступления. Всех этих людей признали виновными в убийстве члена конкурирующей преступной группировки Ивана Топчиева.

Следствием и судом установлено, что Топчиев, являясь активным членом организованной преступной группы «Шеверевские», следил за домом, где проживало большое количество участников банды «Ифы-Козлова» и, по мнению ее лидеров Юрия Козлова и Олега Ифы, был причастен к убийству в октябре 2001 года одного из лидеров данной преступной организации Александра Можаева. Первая попытка расправиться с Топчиевым закончилась неудачей, поскольку о планах преступников стало известно правоохранительным органам. Продолжая реализацию задуманного, за Топчиевым было организовано наблюдение. Вячеслав Чижинок и Дмитрий Жирохов (позже погиб в ДТП, уголовное преследование прекращено в связи со смертью) лидерами банды Юрием Козловым и Олегом Ифой были определены в качестве исполнителей. Константин Спирин, Евгений Скатов, Денис Армяков, Роман Чернокнижный выступили пособниками. В течение длительного времени участники преступления следили за потерпевшим. С этой целью Спирин установил видеокамеру в квартире расположенного напротив дома, в котором проживал Топчиев. Были установлены квартира, в которой проживал потерпевший, распорядок его дня. Специально для совершения преступления приобретена автомашина УАЗ-452 и два комплекта спецодежды. Участники убийства координировали свои действия по радиосвязи. Из схрона банды непосредственным исполнителям убийства, которых подыскал Армяков, были переданы два пистолета с приспособлениями для бесшумной стрельбы и патроны. В один из дней мая 2008 года Спирин на автомашине УАЗ, заранее подготовленной Скатовым, отвез одетых в спецодежду исполнителей к дому потерпевшего. Вооруженные пистолетами с приспособлениями для бесшумной стрельбы бандиты при помощи приставной лестницы через окно проникли в квартиру, где проживал потерпевший, и когда тот вернулся, произвели в него множественные выстрелы, в том числе в голову, после чего на автомобиле ВАЗ-2109 под управлением Армякова скрылись с места преступления. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Производство по уголовному делу было возобновлено следователями СК в декабре 2020 года. Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД.

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен обвинительный приговор.

В октябре текущего года приговором суда Константин Спирин был признан виновным в совершении данного преступления. Уголовное дело в отношении Спирина, осужденного в 2014 году к 9,5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений в составе банды, было выделено в отдельное производство в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Приговором суда за убийство, совершенное в 2008 году, Спирину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. С учетом приговора от 20.06.2014 окончательно Спирину назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2018 года лидер преступной организации Юрий Козлов и девятнадцать участников банды в зависимости от роли каждого приговором суда признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участии в ней, убийствах, покушениях на убийства, совершенных организованной группой, общеопасным способом, сопряженных с бандитизмом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном организованной группой, незаконном обороте оружия и др. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 27 лет.

Всего в качестве фигурантов по уголовному делу банды проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, в 2014 году судом вынесены обвинительные приговоры, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 13 лет. В июле текущего года находившийся длительное время в международном розыске Алексей Казанцев, задержанный в октябре 2020 года, судом признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) «Ифы-Козлова» и осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Еще трое (Олег Ифа - один из лидеров - и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин) продолжают находиться в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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