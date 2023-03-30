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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:43

В Коми 43-летний мужчина до смерти избил знакомого

Мужчина получил суровый приговор
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми осудили 43-летнего жителя села Объячево. Его обвиняли в гибели знакомого, которого он жестоко избил.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла в одном из домов села на Северной улице. Мужчины сильно поругались и конфликт быстро перерос в избиение. Пьяный сельчанин до смерти забил знакомого, который умер от тяжелых травм.

Приговором Прилузского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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