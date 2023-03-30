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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:59

В Сыктывкаре Nissan врезался в КамАЗ: пострадал водитель

Авария произошла в Дырносе
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 29 марта, в Сыктывкаре Nissan X-trail врезался в КамАЗ, в результате чего пострадал один из водителей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.02 в Дырносе. Мужчина 1959 года рождения на Nissan X-trail выезжал с прилегающей территории дома №90/12. При этом водитель не уступил дорогу КамАЗу. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan. У него диагностировали закрытый перелом левой ключицы. Пострадавшего увезли в больницу.

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