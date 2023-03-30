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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:58

Жителя Коми задержали за организацию наркопритона

Кроме того, злоумышленник хранил наркотики
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте ранее судимого 27-летнего местного жителя подозревают в организации наркопритона и незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек хранил в комнате общежития наркотики. Кроме того, ухтинец систематически предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ другим людям. В комнате фигуранта нашли N-метилэфедрон и предметы, необходимые для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

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