Голдин занял 41-е место в рейтинге глав российских городов

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин занял 41-е место в рейтинге российских градоначальников за период с января по март 2023 года. Соответствующее исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, а второе – глава Казани Ильсур Метшин. Замыкает тройку лидеров глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Голдин занял 41-е место. При этом по итогам 2022 года глава столицы Коми расположился на 40-й строчке рейтинга.

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