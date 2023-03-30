В Коми сотрудница банка помогла сохранить пенсионерке более 600 тысяч рублей

Фото: МВД по Коми

В Сосногорске сотрудница банка предотвратила преступление, жертвой которого могла стать пенсионерка. Пожилая женщина чуть не лишилась своих сбережений из-за хитрой уловки мошенников.

Как сообщает МВД по Коми, пенсионерке позвонил неизвестный номер и человек на том конце провода заявил, что деньги сосногорки нужно перевести на безопасный счет. Пожилая женщина поверила аферистам и попыталась самостоятельно перевести средства через приложение, но у нее ничего не вышло и она поспешила в банк.

Сотрудница финансовой организации заметила, что женщина взволнована и после уточняющих вопросов поняла, что пенсионерка попалась на уловку мошенников. Благодаря грамотным действиям банковского работника, жительнице Сосногорска удалось сохранить свои сбережения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество), - сообщили в министерстве.

Начальник ОМВД России по Сосногорску Алексей Цепелев поблагодарил сотрудницу банка за активную гражданскую позицию, бдительность и содействие органам внутренних дел.

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