В Коми волки терроризируют целый поселок

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В поселке Каджером местные жители живут в страхе из-за волков, которые часто наведываются в село. Звери подходят близко к домам и утаскивают хозяйских собак.

По словам местных, в последний раз хищников видели спокойно разгуливающими у железнодорожной платформы. Три волка шли по улице и никого не боялись.

В Минприроды заявили, что о ситуации с волками в курсе и держат ее на контроле.

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