В ГИБДД Коми предупредили о резком ухудшении погоды

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В ГИБДД Коми сообщили жителей республики, что в ближайшие дни в республике ожидается ухудшение погодных условий. По предоставленным данным, в регионе будут дожди и снег, ночью в то же время будет минусовая температура.

– На дорогах возможна сильная гололедица. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, – отметили в ведомстве.

Водителей попросили быть предельно внимательными и выбирать скорость, исходя из дорожных условий, не допуская экстренного торможения.

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