В Коми средний размер начисленной зарплаты превысил 70 тысяч рублей

Фото: pexels.com

В Коми вырос средний размер начисленной зарплаты. Если на конец 2022 года эта цифра равнялась 68 тысячам рублей, то в начале этого года ее размер превысил 70 тысяч рублей, сообщает Комистат.

В процентном соотношении рост составит 14,9%. Однако такой рост показала лишь начисленная зарплата, а вот реальная выросла не так сильно: лишь на 2,7%.

- В декабре прошлого года, средний размер начисленной зарплаты был 87 тысяч 937 рублей. Но тогда многие получили 13-ю зарплату, квартальные и годовые премии, - объяснили в Комистате.

Больше всего в Коми получают за труд работники предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. В январе 2023 года начисленная зарплата (то есть до вычета налогов) составила у них 133,9 тысяч рублей. Следом идет сфера транспортировки и хранения, где зарплата была 106,7 тысяч рублей. В тройку лидеров по зарплатам попали работники, сфера деятельности которых — государственное управление и обеспечение военной безопасности. У них зарплата составила 75,5 тысяч рублей. Они обогнали энергетиков, которые зарабатывали 75,4 тысяч рублей в месяц. Наименьшие доходы — в риелторской деятельности (47 тысяч) и розничной торговле (43,6 тысяч рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми рассказали о новшествах в программе материнского капитала (подробности)