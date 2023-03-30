В Коми 66-летний мужчина лишился более 100 тысяч рублей после застолья

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В дежурную часть ОМВД России по Удорскому району поступило заявление от 34-летней местной жительницы. Она рассказала, что с с банковской карты её отца пропали 104 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что 66-летний потерпевший, находясь в компании 55-летней знакомой, распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он дал ей свою банковскую карту и попросил купить новую партию горячительного. После похода в магазин подозреваемая не вернула карту мужчине, продолжив оплачивать ею покупки в магазинах, приобретая продукты питания и одежду.

В связи с тем, что владелец электронного кошелька находился в алкогольном опьянении в течение длительного времени, он не смог проконтролировать списания с банковского счёта. Пропажу денежных средств заметила дочь потерпевшего и написала заявление в полицию.

- Следователями в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - сообщили в МВД.

В ведомстве призвали граждан ограничить себя в употреблении спиртного, ведь чрезмерное употребление алкоголя может привести к неприятным последствиям не только со здоровьем. Граждане в состоянии опьянения, как правило, ведут себя неадекватно и агрессивно и совершают противоправные действия. Кроме того, нетрезвый гражданин и сам может стать жертвой преступления.

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