Житель Кубани украл у сыктывкарца 750 тысяч рублей под предлогом бизнеса

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В Сыктывдинском районе 41-летнего жителя Краснодарского края обвиняют в мошенничестве на сумму около 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе 2020 года фигурант жил в Сыктывкаре. Он убедил приятеля, также живущего в столице Коми, вложиться в некое «выгодное дело». Сыктывкарец поверил знакомому и в одном из кафе в Сыктывдинском районе отдал ему полмиллиона рублей.

После этого фигурант уехал на Кубань. В телефонных разговорах мужчина продолжил уверять сыктывкарца в выгодности предложенного бизнеса. Житель Коми с января по июль 2020 года перевел знакомому еще почти 250 тысяч рублей. Однако в итоге мужчина больше не увидел ни своих денег, ни прибыли с них.

– Путем уговоров вернуть деньги не получилось, в связи с чем житель Сыктывкара обратился в полицию, – рассказали в прокуратуре.

Житель Кубани частично возместил ущерб, но свою вину не признал. Уголовное дело направили в суд.

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