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НовостиПроисшествия31 марта 2023 5:15

Житель Сыктывкара напал с ножом на своего знакомого

Это произошло в жилом доме
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкарском городском суде приняли решение об аресте местного жителя, который ранил ножом своего знакомого на Октябрьском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По предоставленным данным, преступление произошло вечером, 26 марта, когда фигурант уголовного дела был дома у своей жертвы. Во время конфликта он схватил нож и ударил им несколько раз в грудь пострадавшего.

Мужчина оказался ранее судимым, против него дали свидетельства очевидцы. Предварительно его арестовали до 27 мая.

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