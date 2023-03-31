Житель Сыктывкара напал с ножом на своего знакомого

Фото: архив КП

В Сыктывкарском городском суде приняли решение об аресте местного жителя, который ранил ножом своего знакомого на Октябрьском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По предоставленным данным, преступление произошло вечером, 26 марта, когда фигурант уголовного дела был дома у своей жертвы. Во время конфликта он схватил нож и ударил им несколько раз в грудь пострадавшего.

Мужчина оказался ранее судимым, против него дали свидетельства очевидцы. Предварительно его арестовали до 27 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарцы обнаружили лужи крови в подъезде жилого дома (подробнее)