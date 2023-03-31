Пенсионера из Кыргызстана осудили в Коми за мошенничество на 1,5 млн рублей

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В отношении 59-летнего пенсионера органов внутренних дел Киргизской Республики рассмотрели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере в Воркутинском городском суде. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, мужчина проходил службу в Киргизской Республике, а после уволился в звании подполковника полиции в 2009 году. В августе 2010 года мужчина зарегистрировался в Воркуте и подал заявление в отдел пенсионного обслуживания центра финансового обеспечения МВД. Его целью было получение пенсии с районным коэффициентом.

В то же время мужчина не проживал в Воркуте в период с января 2012 по август 2021 года. Всего ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. Ущерб он возместил в полном объеме, суд ему назначил наказание в виде двух дет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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