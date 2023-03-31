Жителя Коми заставили доплатить 160 тысяч рублей за незаконное убийство лося

Фото: минприроды Коми
В Прилузском районном суде взыскали с местного жителя 160 тысяч рублей за незаконную добычу лося. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
По предоставленным данным, мужчину признали виновным в незаконной охоте в феврале 2023 года. Ответчик добыл одну особь, причинив ущерб в размере 240 тыс. рублей.
Мужчина частично возместил ущерб, выплатив 80 тысяч рублей, истец также потребовал доплаты в размере 160 тысяч. Суд удовлетворил иск.
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