Утечка на водоводе не повлияла на водоснабжение Воркуты

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК)

Утечка на водоводе не повлияла на водоснабжение в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– При имеющейся избыточной мощности системы водовода данная утечка не влияет на объемы поставляемой населению и иным потребителям воды, – говорится в сообщении.

Ограничений по подаче воды в заполярном городе нет. На пятницу, 31 марта, запланированы переключение и слив воды. После этого будут проведены сварочные работы. В администрации добавили, что причиной порывов на водоводах становятся резкие потепления и движение грунтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за аварии на очистных сооружениях в отношении мэрии Воркуты возбудили уголовное дело

Прокуратура Коми опубликовала результаты проверки (подробности)