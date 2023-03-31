Утечка на водоводе не повлияла на водоснабжение Воркуты

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК)
Утечка на водоводе не повлияла на водоснабжение в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
– При имеющейся избыточной мощности системы водовода данная утечка не влияет на объемы поставляемой населению и иным потребителям воды, – говорится в сообщении.
Ограничений по подаче воды в заполярном городе нет. На пятницу, 31 марта, запланированы переключение и слив воды. После этого будут проведены сварочные работы. В администрации добавили, что причиной порывов на водоводах становятся резкие потепления и движение грунтов.
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