В Коми увеличили грузоподъемность на переправе через Печору

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

В Ижемском районе увеличили грузоподъемность на ледовой переправе через реку Печора. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Речь идет о переправе, расположенной в местечке Кабель. Она находится на автодороге Ираель – Усть-Цильма. Там снова установили грузоподъемность для транспорта в 20 тонн.

– Переправы соответствуют предъявляемым требованиям, – подчеркнули в районной администрации.

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