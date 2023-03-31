«Это продолжалось три дня»: в Коми мужчина зверски убил жену

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В Коми огласили приговор жителю Сысольского района, обвиняемого в гибели супруги. Мужчина зверски избивал свою жену в течение нескольких дней. От травм она умерла в собственной квартире.

Как уточнили в СУ СК России по Коми, трагедия произошла в августе прошлого года. Супруги в течение трех дней пили алкоголь у себя дома. В это время мужчина периодически избивал жену. В материалах дела указывается, что мотивом к жестокой расправе стала «личная неприязнь».

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в СК.

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