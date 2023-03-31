В Минприроды Коми прокомментировали ситуацию с волками в Каджероме

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В Минприроды Коми прокомментировали ситуацию с волками в печорском поселке Каджером. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Каджерома рассказали, что в этот населенный пункт часто наведываются волки. По их словам, звери подходят близко к домам и утаскивают хозяйских собак. В последний раз хищников видели спокойно разгуливающими у железнодорожной платформы. Три волка шли по улице и никого не боялись.

В Минприроды сообщили, что об этой ситуации знают. В Каджероме есть охотники с лицензией на добычу волка. Так, в начале февраля неподалеку от поселка добыли трех хищников.

– На сегодня охота на волков организована, людей, пострадавших от хищников, нет, – сообщили в министерстве.

На сигналы о появлении диких животных в населенных пунктах реагируют и полицейские. Они готовы подключиться к патрулированию в темное время суток.

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