В Республике Коми запущен проект «Читать сердцем», посвященный Великой Победе

Наянова Ольга, начальник административно-хозяйственного отдела Сосногорского газоперерабатывающего завода, филиала компании «Газпром переработка». Фото: предоставлено организатором конкурса.

В Коми в середине марта стартовал всероссийский литературный конкурс «Читать сердцем», в котором участники могут представить свои любимые произведения о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

Для повышения уровня значимости прозы, поэзии, культуры русского языка, а также развития традиций семейного чтения компания «Газпром переработка», организатор проекта, инициировала проведение конкурса художественного чтения среди сотрудников всех дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

К участию в проекте принимаются видеоролики, в которых сотрудники и члены их семей зачитывают целое художественное произведение или отрывок из него на военно-патриотическую тему. Поэзия или проза – не имеет значения.

Оценивать участников проекта в шести номинациях, среди которых «Семейное чтение», «Коллективное чтение» и «Самая читающая компания», будет профессиональное жюри. Инициативу уже поддержали такие деятели культуры страны, как генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Илья Михайлов-Соболевский, писатель-фантаст Дмитрий Емец, российские актеры театра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова.

Накануне Дня Великой победы, 5 мая, лучших участников отметят на церемонии награждения.