За сутки мошенники обокрали восемь жителей Коми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки в Коми завели восемь уголовных дел по фактам дистанционного обмана жителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 56-летний водитель фанерного предприятия из Усть-Вымского района нашел в сети сайт, где предлагалось заработать на инвестициях. Житель Коми пополнил онлайн-кошелек на 15 тысяч рублей. Далее мужчине позвонил «сотрудник биржи» и предложил увеличить эту сумму. В общей сложности водитель отправил злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей.

Еще одному жителю Коми позвонили «сотрудники службы безопасности». Собеседники заявили, кто-то пытается оформить на него кредит. Для того, чтобы предотвратить это, злоумышленники убедили парня перевести на «безопасный счет» более 700 тысяч рублей.

– Потерпевший знал о подобных фактах мошенничества, но наивно полагал, что не попадется в сеть аферистов, – отметили в МВД.

Кроме того, 47-летнему машинисту котельной из Шошки позвонил «сотрудник банка» и сообщил о попытке кражи денег с его счета. Звонивший предложил застраховать счет. Для этого нужно было установить специальное приложение удаленного доступа. В итоге мужчина лишился 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

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