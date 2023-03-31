В Коми впервые будут оповещать о призыве в армию в электронном виде

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С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Об этом напомнили в Минобороны страны.

В ведомстве рассказали, что в этом году призывников ждут изменения. Так, повестки будут присылать в электронном виде. Такую задачу уже получили военные комиссары.

- В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом с целью исключения ошибок проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях, - сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил Владимир Цимлянский.

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