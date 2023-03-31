За месяц в Коми вырос уровень безработицы

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За месяц в Коми увеличилось количество безработных. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

По состоянию на февраль в Коми насчитывалось 5 400 безработных. Месяцем ранее их было меньше – 5 225. Уровень безработицы в регионе составляет 1,3%. В феврале статус безработного получили 1 300 человек. Еще 1200 жителей сняли с учета. 600 из них устроились на работу.

Уровень занятости населения на конец февраля составил 56,7%. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше оценивалась в 389 200 человек.

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