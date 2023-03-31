В Коми в первый день приема заявлений в первые классы документы подали 40% родителей

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В Коми начался прием документов на поступление в первые классы. Заявление родители могли подать с 30 марта. Как сообщили в Минобрнауки республики, такой возможностью воспользовались 40% родителей будущих первоклассников.

Всего за первый день кампании было подано 4 021 заявление, четверть из которых приходится на Сыктывкар. Также в топ-5 самых активных городов попали Ухта, Воркута, Печора и Сосногорск.

- Больше всего заявлений подано в Сыктывкаре - 1853. В пятерку самых активных попали Ухта - 594, Воркута - 263, Сосногорск - 262, Печора - 259. В Воркуте только 6% родителей (16 человек) пошли лично в школы, остальные 94 подавали заявление онлайн. В Печоре 7%, в Сосногорске 9%, в Ухте 15%, в Сыктывкаре 17%, - цитирует ведомство издание «Комиинформ».

В министерстве отметили, что по сравнению с прошлым годом доверие к онлайн подаче заявления выросло значительно. В 2022 году каждое четвертое заявление родители в целом по региону подавали лично в школе.

- В этом году по итогам первого дня формой электронной подачи заявления воспользовались 84% родителей, - отметили в Минобрнауки Коми.

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