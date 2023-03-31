В Коми экс-правоохранителю дали условный срок за мошенничество на 1,5 миллиона рублей

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В Воркуте 59-летнего мужчину мошенничестве в особо крупном размере при получении пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина служил в органах внутренних дел Кыргызстана. В 2009 году правоохранителю назначили пенсию за выслугу лет. Он уволился с должности в звании подполковника. Спустя год мужчина зарегистрировался в Воркуте и подал заявление, чтобы получать пенсию с применением районного коэффициента 1,6. При этом он должен был жить на Крайнем Севере.

Однако с января 2012 года по август 2021 года бывший правоохранитель фактически в Воркуте не жил. Он умышленно утаил место своего проживания, но получал повышенную пенсию. Таким образом он незаконно получил 1,5 миллиона рублей. Фигурант возместил ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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