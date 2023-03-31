Житель Коми пошел под суд за спаивание подростков

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В Сосногорске осудили 33-летнего мужчину, которого обвиняли в спаивании 16-летней девочки и 15-летнего мальчика. Подсудимый периодически выпивал с детьми пиво и за это был наказан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, мужчину признали виновным по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции».

– Суд первой инстанции с учетом ранее вынесенного приговора назначил мужчине наказание двух лет лишения свободы. Также был удовлетворен иск прокурора г. Сосногорска о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетних компенсации морального вреда в размере 25 тыс. рублей каждому, – рассказали в ведомстве.

Осужденный обжаловал приговор, однако Верховный суд Республики Коми согласился с точкой зрения государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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