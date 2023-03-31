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НовостиПроисшествия31 марта 2023 12:10

Житель Коми устроил у себя дома дезоморфиновый наркопритон

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Источник:kp.ru
Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воркуте местного жителя 1974 года рождения подозревают в организации дезоморфинового наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее воркутинца не раз привлекали к уголовной ответственности. Мужчина предоставлял свою квартиру другим людям для изготовления и потребления дезоморфина. В МВД добавили, что житель Заполярья и сам употреблял этот наркотик. В квартире у воркутинца нашли шприцы, предметы для изготовления дезоморфина, а также другие вещественные доказательства, в том числе, 0,84 грамма наркотиков.

Возбуждены уголовные дела об организации и содержании наркопритона, а также о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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