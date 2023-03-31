В Сыктывкаре по «горячим следам» задержали ранившего в легкое человека мужчину

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми

В Сыктывкаре 37-летний мужчина был экстренно госпитализирован в больницу с ранением легкого. Оказалось, что на сыктывкарца напал местный житель, который ранил его ножом.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Коми, злоумышленником оказался 43-летний горожанин. Его удалось найти по «горячим следам».

- Все экипажи вневедомственной охраны Росгвардии и полиции получили ориентировку по поиску нарушителя. Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Пушкина, один из автоэкипажей Росгвардии обратил внимание на мужчину, схожего по приметам в ориентировке. Росгвардейцы обратились к гражданину для проверки документов. В ходе беседы нарушитель дал признательные показания сотрудникам вневедомственной охраны в совершении данного преступления, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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