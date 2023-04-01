Стало известно, будет ли в Коми вторая волна мобилизации

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Проведение второй волны мобилизации нет в планах Минобороны России. Такое заявление сделал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил Владимир Цимлянский.

По его словам, сейчас армия не нуждается в большем количестве мобилизованных. Ранее призванных на службу мужчин и добровольцев хватает для выполнения задач, заверили в Генштабе. К тому же, по словам Цимлянского, все больше россиян хотят служить по контракту.

— Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач, — отметил Цимлянский.

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