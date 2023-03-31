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НовостиОбщество31 марта 2023 13:36

Поликлинику в Яреге не собираются реорганизовывать

Там назначили нового руководителя
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Реорганизация поликлиники №2 в Яреге не планируется, это учреждение возглавил новый руководитель. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В ведомстве заверили, что поликлиника продолжит работать самостоятельно. Приоритетом в развитии медучреждения должно стать повышение доступности и эффективности медицинской помощи. В министерстве также подчеркнули, что назначение нового главврача – новый шаг в развитии здравоохранения Яреги. Задачи руководителя медучреждения – усиление работы по ранней диагностике различных заболеваний, проведению профосмотров, диспансеризации и вакцинации. Кроме того, главврач должен будет привлекать в поликлинику узких специалистов.

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