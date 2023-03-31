В Коми пройдет конкурс на лучшего водителя такси

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми 11 мая пройдет конкурс «Лучший водитель такси в России». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минэкономразвития.

– Победитель поборется за первое место всероссийского этапа конкурса, а также за главный приз – 150 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что лучший водитель такси должен уметь не только водить машину, но и креативно представить родной регион пассажирам. Жюри оценит знания ПДД, дорог, а также месторасположения достопримечательностей.

– На автодроме конкурсанты продемонстрируют навыки плавного управления автомобилем со стаканом воды на крыше на время, – рассказали организаторы.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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