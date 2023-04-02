Житель района Коми получил 10 суток за пьяное управление мотоблоком

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Сосногорский городской суд оставил в силе наказание для жителя района, которого арестовали на 10 суток за управление мотоблоком в пьяном состоянии. Ранее приговор вынесли в мировом суде, но мужчина его обжаловал.

По предоставленной информации, его поймали в поселке Нижний Одес, на Школьной,4. На мотоблоке не было регистрационного знака, а сам мужчина был пьян.

Его признали виновным, а после он пытался обжаловать приговор. Судья в Сосногорске принял во внимание состояние, в котором был мужчина за рулем, а также то, что у него не было права управления. Жалоба осталась оставленной без изменений.

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