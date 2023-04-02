Житель Коми отсудил более 17 тысяч за неисправный велосипед

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Мировой судья удовлетворил иск жителя Коми о взыскании средств за неисправный велосипед. После покупки мужчина обнаружил, что при переключении передач велосипед клиник, а также повреждена рамка переднего переключателя и лакокрасочное покрытие. Това был куплен в гипермарете «Окей».

Ответчик выражал несогласие, отмечая, что гарантия не распространяется на указанную поломку. Суд же принял во внимание, что на переключатель установлен гарантийный срок на шесть месяцев. Судья принял решение взыскать 11 999,99 руб., а также штраф за отказ в возмещении денег в размере 5999,99 руб.

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