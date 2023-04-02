Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 15:16

Житель Коми отсудил более 17 тысяч за неисправный велосипед

Мужчина купил товар в гипермаркете
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мировой судья удовлетворил иск жителя Коми о взыскании средств за неисправный велосипед. После покупки мужчина обнаружил, что при переключении передач велосипед клиник, а также повреждена рамка переднего переключателя и лакокрасочное покрытие. Това был куплен в гипермарете «Окей».

Ответчик выражал несогласие, отмечая, что гарантия не распространяется на указанную поломку. Суд же принял во внимание, что на переключатель установлен гарантийный срок на шесть месяцев. Судья принял решение взыскать 11 999,99 руб., а также штраф за отказ в возмещении денег в размере 5999,99 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жалко ее очень»: известны подробности жуткой аварии в Коми (подробнее)