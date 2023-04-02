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НовостиОбщество2 апреля 2023 16:36

При столкновении УАЗ и Toyota в Коми пострадал 33-летний мужчина

Известны первые детали случившегося
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, 1 апреля в Усинске произошла авария между автомобилями Toyota и УАЗ. При столкновении, уточнили в ведомстве, пострадал 33-летний мужчина.

По предоставленным данным, ДТП зарегистрировали около 19:00. Пока что удалось установить, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ.

В результате случившегося пострадал водитель Toyota, получив различные травмы. Причины аварии сейчас уточняются.

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