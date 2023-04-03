«И возле могил, и на могилах»: жители Коми пожаловались на серьезную проблему

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Жители Ухты пожаловались на состояние местного кладбища в поселке Ярега. Согласно опубликованному в социальных сетях сообщению, на территории кладбища не убирают снег, складируя его возле могил и на могилах.

– Не ведутся и не контролируются работы по уборке снега на территории кладбища. Снег складируется и возле могил, на могилах, – пишут местные жители.

Со слов автора поста, о проблеме уже сообщили в УЖКХ, однако никаких мер так и не было предпринято. В настоящий момент доступ к захоронениям заблокирован.

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