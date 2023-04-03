Жителей Коми проверят на здоровое питание

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Специалисты Комистата намерены провести исследование среди местных жителей. По предоставленным данным, в регионе проверят рацион питания населения. Исследование намерены провести в период с 6 апреля по 5 мая.

По предоставленным данным, планируется охватить анкетирование 380 домохозяйств в 16 населенных пунктах, все адреса будут отобраны случайным образом.

В ведомстве намерены выяснить организацию домашнего питания в семьях, о том, как они следуют принципам здорового питания, а также дополнительно соберут информацию о демографической и социально-экономической характеристике респондентов.

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