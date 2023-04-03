При взрыве в Санкт-Петербурге пострадал политолог из Коми

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В результате взрыва, который произошел в одном из кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, пострадал бывший доцент кафедры философии и методологии образования УГТУ, политолог Евгений Вологин. Об этом сообщил сам экс-сотрудник вуза.

Инцидент произошел на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского. Вологин успел задать ему несколько вопросов. После взрыва политолог вместе со всеми вышел на улицу. По его словам, медики и полицейские прибыли на место происшествия довольно быстро. Вологин поблагодарил врачей.

– Отреагировали в высшей степени оперативно, профессионально, доброжелательно, – сказал он в эфире телеканала «78».

Вечером 2 апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Там в это время проходил его творческий вечер. Предположительно, бомба была в статуэтке, которую Татарскому подарила молодая девушка, пришедшая на встречу. В результате взрыва пострадали 32 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителей Ухты напугали звуки ночного взрыва (подробности)