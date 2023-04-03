В 2023 году в Коми никто не заболел корью, краснухой и коклюшем

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С начала 2023 года в Коми не зафиксировали ни одного случая заболеваний корью, краснухой и коклюшем. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении в регионе за январь-февраль.

В Коми уменьшилось количество случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей и кишечными инфекциями. Число зарегистрированных отдельных заболеваний гонококковой инфекцией и педикулезом также снизилось.

При этом в республике увеличилась заболеваемость ветрянкой, сальмонеллезными инфекциями, гепатитами, гриппом, а также туберкулезом. Количество случаев болезни ВИЧ и бессимптомным инфекционным статусом осталось на том же уровне.

Среди заболевших инфекционными болезнями в январе-феврале дети в возрасте до 14 лет занимали по ветряной оспе 94%, острым кишечным инфекциям – 78%, педикулезу – 73%, острым респираторно-вирусным инфекциям – 54%.

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