В Коми водитель лесовоза погиб из-за упавшего бревна

Фото: Елена Зябкина

В Прилузском районе на 55-летнего водителя лесовоза упало бревно, в результате чего мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла еще 10 марта. Водитель заметил у стоявшего на дороге грузовика травмированного мужчину и вызвал скорую. Пострадавшего повезли в больницу, но по дороге он скончался.

В СК отметили, что покойный – житель Гурьевки. Он работал водителем лесовоза в частной фирме. Мужчина привез древесину на грузовике с манипулятором в назначенное место и начал разгружать машину. Одно из бревен упало на водителя, и впоследствии он погиб, пишет «КомиОнлайн».

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